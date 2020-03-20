США планируют провести видеоконференции лидеров G7 в апреле и мае

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. США после отмены июньской встречи глав государств Группы семи (G7) планируют провести переговоры лидеров клуба в режиме видеоконференции в апреле и мае. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"США заявили, что запланированный на середину июня саммит G7 в физической форме не состоится, но должен пройти как видеоконференция. Кроме того, США сообщили, что хотят до этого саммита в июне организовать дополнительные видеоконференции с участием глав государств и правительств G7, а именно, в апреле и мае", - сообщил Зайберт.

"Решение, как они будут проводиться, всегда за председательствующей стороной. Ввиду огромных, глобальных последствий пандемии канцлер приветствует это", - добавил он.

20 марта пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир сообщил, что президент США Дональд Трамп из-за коронавируса решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. В понедельник лидеры Группы семи уже провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой обсудили возможность отмены летней Олимпиады в Токио.