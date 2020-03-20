{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США планируют провести видеоконференции лидеров G7 в апреле и мае

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп из-за коронавируса решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. США после отмены июньской встречи глав государств Группы семи (G7) планируют провести переговоры лидеров клуба в режиме видеоконференции в апреле и мае. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"США заявили, что запланированный на середину июня саммит G7 в физической форме не состоится, но должен пройти как видеоконференция. Кроме того, США сообщили, что хотят до этого саммита в июне организовать дополнительные видеоконференции с участием глав государств и правительств G7, а именно, в апреле и мае", - сообщил Зайберт.

"Решение, как они будут проводиться, всегда за председательствующей стороной. Ввиду огромных, глобальных последствий пандемии канцлер приветствует это", - добавил он.

20 марта пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир сообщил, что президент США Дональд Трамп из-за коронавируса решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. В понедельник лидеры Группы семи уже провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой обсудили возможность отмены летней Олимпиады в Токио.

Теги
СШАГермания
Реклама на ТАСС
Мнение
На грани паранойи: карантин в Италии, личный опыт
Вера Щербакова — о жизни в изоляции, страхах и маленьких радостях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС