{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии и реализацию российско-турецких договоренностей

Главной темой переговоров стала стабилизации обстановки в идлибской зоне

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне.

На эту тему
Эскалация конфликта Турции и Сирии в Идлибе. Главное

"Рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником - вознесением пророка Мухаммеда (Исра валь-Мирадж), добавляет пресс-служба.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурция
Реклама на ТАСС
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС