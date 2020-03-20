Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии и реализацию российско-турецких договоренностей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне.

"Рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником - вознесением пророка Мухаммеда (Исра валь-Мирадж), добавляет пресс-служба.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.