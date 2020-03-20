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США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Видеозапись испытаний была опубликована в пятницу на канале ВМС США в Youtube
' U.S. Navy/YouTube'

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты. Видеозапись испытаний была опубликована в пятницу на канале ВМС США в Youtube.

"19 марта в 22:30 по местному времени (11:30 мск пятницы - прим. ТАСС) министерство обороны успешно испытало корпус гиперзвукового планирующего блока в ходе летных тестов, проведенных на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах", - говорится в подписи к пятисекундному видео.

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США
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