США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты. Видеозапись испытаний была опубликована в пятницу на канале ВМС США в Youtube.

"19 марта в 22:30 по местному времени (11:30 мск пятницы - прим. ТАСС) министерство обороны успешно испытало корпус гиперзвукового планирующего блока в ходе летных тестов, проведенных на Тихоокеанском полигоне в Кауаи на Гавайских островах", - говорится в подписи к пятисекундному видео.