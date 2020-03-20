Коалиция приостанавливает подготовку сил Ирака и выводит войска с ряда баз

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Коалиция во главе с США приостанавливает подготовку сил безопасности Ирака из-за распространения нового коронавируса и выводит войска с небольших баз в этой арабской стране. Об этом сообщил в пятницу штаб коалиции.

Как указывается в письменном заявлении, коалиция производит перегруппировку сил в Ираке. Эти действия "отражают успех" в борьбе с [запрещенной в России террористической группировкой] "Исламское государство" (ИГ), поясняет коалиция. Кроме того, речь идет о "краткосрочных шагах, направленных на защиту личного состава в связи с пандемией, вызванной коронавирусом".

"Мы рассчитываем, что в будущем коалиция станет поддерживать силы безопасности Ирака с меньшего количества баз и с меньшей численностью военнослужащих", - подчеркивается в заявлении. В нем уточняется, что коалиция выводит войска "с нескольких небольших по размеру баз". "Коалиция сохраняет приверженность необратимому разгрому ИГ за счет партнерства с силами безопасности Ирака. Мы возобновим нашу поддержку подготовки иракцев, когда позволит ситуация", - отмечается в заявлении.

При этом коалиция подтверждает намерение временно вывести из Ирака часть своих военных инструкторов. "Силы безопасности Ирака временно прекратили всю подготовку, чтобы предотвратить потенциальное распространение COVID-19. Вследствие этого коалиция в предстоящие дни и недели вернет на время часть своих сил, занимающихся в основном подготовкой [иракцев], в их родные страны", - заявляет штаб.

По его свидетельству, коалиция делает нынешние шаги "при координации действий с правительством Ирака". "Коалиция сохранит ключевой военный персонал на некоторых иракских базах, чтобы гарантировать, что наши интересы и интересы правительства Ирака надлежащим образом обеспечиваются. Мы <...> по-прежнему тесно сотрудничаем с иракскими силами безопасности на уровне штабов в целях защиты совместных баз, ради обмена тактической информацией и [проведения] операций против ИГ", - заверили авторы заявления.