В НАТО заявили, что Россия не пользуется в своих целях ситуацией вокруг коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс опроверг предположения о том, что Россия может пользоваться для продвижения своих интересов нынешним международным кризисом, вызванным распространением коронавируса нового типа.

"Скажу вам, что нет", - заявил на эту тему Уолтерс, комментируя в пятницу на телефонном брифинге утверждение одной из американских журналисток. Она спросила Уолтерса, видит ли он свидетельства возможного извлечения Россией выгоды из ситуации вокруг распространения коронавируса. Вопрос касался в том числе Украины.

"И скажу вам, что слежу очень-очень внимательно. Это огромная часть моей работы. Поэтому я на 100% сохраняю бдительность, когда дело касается данной конкретной области, возможного злонамеренного влияния в информационном пространстве. И в данный момент я со своего поста не вижу этого", - подчеркнул главком ОВС НАТО. Он также занимает должность главы Европейского командования Вооруженных сил США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.