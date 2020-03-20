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Миграционный кризис в Европе

СМИ: Кипр не позволяет лодке с сотней мигрантов причалить к своим берегам

Республика отказала примерно 100 нелегалам

НИКОСИЯ, 20 марта. /ТАСС/. Республика Кипр приняла решение отказать примерно 100 нелегальным мигрантам, находящимся в настоящий момент в лодке у юго-восточной оконечности острова, в праве причалить к ее берегам. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на собственные источники.

По их информации, деревянная лодка была замечена в пятницу в 10 морских милях от мыса Греко. Навстречу ей был направлен катер береговой охраны.

Сотрудники этой службы должны будут снабдить мигрантов продуктами питания и горючим для лодки и объявить, что им не будет дозволено попасть на кипрскую территорию из-за введенных на острове жестких мер по борьбе с распространением нового коронавируса. В пятницу министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну официально заявил, что Кипр сейчас живет в режиме чрезвычайного положения.

Прибытие нелегальных мигрантов в район мыса Греко является нередкой практикой для последнего времени. Чаще всего лодки с сирийскими беженцами отправляются к юго-восточной оконечности острова Афродиты из турецкого порта Мерсин. По словам нелегалов, которые проделали подобный маршрут 3 марта и были затем отправлены кипрскими властями в миграционный лагерь к западу от Никосии, за переправку морским путем на Кипр из Мерсина контрабандисты взяли с каждого пассажира по €4 тыс.

Теги
КипрПроблема нелегальной миграции в Европе
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