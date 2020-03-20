ЕС отменил все меры бюджетной экономии и контроля госпомощи на фоне пандемии

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз временно отменил все меры бюджетной экономии, а также свои жесткие правила предоставления государственной помощи предприятиям для смягчения экономических последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Отныне правительства [государств ЕС] смогут давать деньги многим компаниям, которым грозит банкротство. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо", - заявила она.