Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу выступил с утверждением, что Китай, Россия и Иран целенаправленно распространяют дезинформацию, дискредитируя усилия Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом.

"Без сомнений, мы видели, что это [ложная информация] идет из таких стран, как Китай, Россия и Иран", - заявил Помпео на брифинге в Белом доме. По его словам, три страны используют дезинформацию "в своих скоординированных усилиях, направленных на то, чтобы принизить то, что делает Америка". "Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем", - добавил госсекретарь.

В феврале Agence France-Presse со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что американские дипломаты получили задание противостоять кампании по дезинформации, которая будто бы ведется в социальных сетях - Twitter, Facebook и Instagram. Источники агентства утверждали, что соответствующие сообщения появляются на страницах "связанных с Россией" пользователей. Комментируя агентству эту информацию, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер выступил с утверждением, будто некие "российские злоумышленники" якобы ведут кампанию по дезинформации в вопросах, связанных с коронавирусом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным вбросом утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса.

В свою очередь профильный американский журнал PC в конце февраля сообщил, что компании Facebook и Twitter не подтверждают заявления о том, что Россия якобы причастна к ведущейся в социальных сетях Facebook, Instagram и сервисе микроблогов Twitter кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса нового типа.