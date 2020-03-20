Помпео: санкции США не распространяются на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Антииранские санкции США не направлены против оказания Тегерану гуманитарной помощи в связи с распространением в стране нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, собираются ли США облегчить антииранские рестрикции, чтобы Тегеран смог эффективнее бороться с распространением инфекции. Как заявил Помпео, каналы для оказания гуманитарной помощи и проведения финансовых операций с целью противодействия эпидемии коронавируса открыты. "Мы их не ограничивали. Никаких санкций на поступающие в Иран лекарства также не распространяется. Гуманитарная помощь не подпадает под санкции", - утверждал шеф американской дипломатии.

При этом, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, многие банки не соглашаются принимать участие в денежных операциях по доставке гуманитарной и медицинской помощи в Иран. Транспортные компании отказываются перевозить грузы, а страховые компании - покрывать их.

В Иране, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 19644, умерли по меньшей мере 1433 человек.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона мешают им бороться с распространением коронавируса. Глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф в пятницу написал в Twitter, что США, продолжая максимальное давление на Тегеран в сложившейся ситуации, несут ответственность за жизни иранцев. По его мнению, что "американская администрация гордится убийством иранских граждан".