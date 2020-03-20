Помпео заявил, что Иран несет ответственность за обстрел базы с американцами в Ираке

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Иран, оказывая полноценную помощь шиитской группировке "Катаиб Хезболлах", несет ответственность за совершенный ею на прошлой неделе обстрел иракской базы Эт-Таджи (севернее Багдада), где расквартированы военнослужащие США и Великобритании. Такое мнение выразил в пятницу американский госсекретарь Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, установил ли Вашингтон, что Иран несет ответственность за обстрел иракской базы. Перед тем, как шеф американской дипломатии начал отвечать, его опередил присутствовавший на брифинге президент США Дональда Трамп, сказав ему: "Может быть, мы не должны еще говорить".

"Мы все время ясно давали понять, что иракские шиитские формирования получают финансирование, вооружения, а также подготовку от Ирана, - отметил руководитель Госдепартамента. - Мы призвали Иран не допускать этого. Мы сказали Ирану, что они будут нести ответственность за эти нападения, когда они угрожают американским жизням".

"Мы не играем", - добавил Трамп.

11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи погибли два американца и британка-военврач, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на шиитскую группировку "Катаиб Хезболлах". 12 марта в ответ на эту атаку США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав удары оборонительными.

В командовании ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета арабской республики и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно его сведениям, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих и один гражданский. Позднее на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что налеты на объекты группировки привели также к жертвам среди мирного населения.