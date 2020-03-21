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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

США будут действовать на упреждение в Ираке, если виновных в обстрелах баз не накажут

Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер подчеркнул, что Вашингтон "будет предпринимать те шаги, которые считает нужными"

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вынуждены предпринимать упреждающие действия военного и дипломатического характера, если власти Ирака не привлекут к ответственности виновных в обстрелах находящихся на территории страны военных объектов коалиции во главе с США. Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге для журналистов.

"Правительство Ирака стоит перед выбором. Если оно не предпримет шаги, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападениях на силы коалиции, которые находятся в стране по приглашению правительства Ирака, США будут вынуждены продолжать защищать наши силы, действуя на упреждение", - сказал он.

В качестве примеров действия на упреждение Шенкер привел удары по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" и операцию, в результате которой был убит командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. "Мы будем предпринимать те шаги, которые считаем нужными, чтобы нанести ответный удар. Мы можем действовать на упреждение в том, что касается нашей обороны, защиты наших людей и наших объектов, как военными, так и дипломатическими методами", - добавил помощник госсекретаря.

11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи погибли два американца и британка, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на шиитскую группировку "Катаиб Хезболлах". 12 марта в ответ на эту атаку США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав удары оборонительными.

В командовании ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета арабской республики и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно его сведениям, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих и один гражданский. Позднее на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что налеты на объекты группировки привели также к жертвам среди мирного населения.

Теги
СШАИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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