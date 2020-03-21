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В Южной Корее сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

Со своей стороны японская береговая охрана заявила, что, вероятно, была запущена ракета
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© AP Photo/Ahn Young-joon

ТАСС, 21 марта. КНДР запустила в субботу неустановленный реактивный снаряд в направлении Японского моря. Об этом, по информации агентства Ренхап, заявил Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.

Вместе с тем, по информации агентства Рейтер, японская береговая охрана сообщила, что со стороны КНДР, вероятно, была запущена ракета, она упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии.

9 марта северокорейское агентство ЦТАК проинформировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями дальнобойной артиллерии. По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, из района города Сондок в провинции Хамген-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности. Они пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

Это третьи подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое вооружение.

Теги
ЯпонияКНДРРеспублика Корея
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