Премьер Японии распорядился оперативно информировать население о ракетных пусках КНДР

ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам сфокусироваться на сборе и анализе данных, связанных с новым ракетным пуском КНДР, и оперативно предоставлять всю необходимую информацию местному населению. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что Абэ также поручил подтвердить безопасность японской авиации и судоходства в регионе в связи с очередным ракетным запуском Пхеньяна и приказал ведомствам быть готовыми к любому непредвиденному развитию ситуации. По данным японского правительства, запущенные КНДР баллистические ракеты малой дальности не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи объявил, что КНДР в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

9 марта северокорейское агентство ЦТАК проинформировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями дальнобойной артиллерии. По данным южнокорейского КНШ, из района города Сондок в провинции Хамген-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности. Они пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

Это третьи подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое вооружение.