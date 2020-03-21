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Ракетные запуски в КНДР

В США заявили, что следят за ракетными пусками КНДР

Представитель командования войск США в Южной Корее Ли Питерс отметил, что Вашингтон ведет консультации с Сеулом и Токио

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Американские власти следят за ракетными пусками с территории КНДР и тесно консультируются по этому вопросу с Республикой Корея и Японией. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс.

"Мы в курсе произведенных этим утром Северной Кореей пусков в сторону Японского моря. Мы продолжим следить за ситуацией, и мы проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - сказал он.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи объявил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

9 марта северокорейское агентство ЦТАК проинформировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил учениями дальнобойной артиллерии. По данным южнокорейского КНШ, из района города Сондок в провинции Хамген-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности. Они пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

Это третьи подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое стратегическое вооружение.

Теги
СШАРакетные запуски в КНДР
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