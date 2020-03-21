Румас высоко оценил решение России по транзиту возвращающихся домой граждан Белоруссии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с белорусским коллегой Сергеем Румасом меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

"В ходе обсуждения мер по противодействию новой коронавирусной инфекции Румас дал позитивную оценку решению правительства РФ обеспечить транзит через территорию РФ граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран", - говорится в сообщении.

Строительство АЭС в Белоруссии

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону вопросы, связанные со строительством АЭС в Белоруссии по российскому дизайну.

"Михаил Мишустин и Сергей Румас подчеркнули важность успешной реализации совместного проекта сооружения Белорусской АЭС по российскому дизайну, - говорится в сообщении. - Приняты оперативные решения, позволяющие обеспечить ход работ в соответствии с принятым графиком".

"Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия", - отметили в кабмине.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему планируют на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Договоренности по нефти

Договоренности России и Белоруссии позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях", сообщает сайт кабинета министров РФ.

"Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон", - отмечается в сообщении.