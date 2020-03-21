Парламент Грузии поддержал решение президента ввести режим ЧП в стране из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 марта. /ТАСС/. Парламент Грузии большинством голосов в субботу поддержал решение президента Саломе Зурабишвили о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории страны в связи с распространением нового коронавируса. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"Объявление чрезвычайного положения является обязательным для того, чтобы правительство сумело эффективно управлять ситуацией и получило для этого правовые основания", - сказала президент, представляя парламенту приказ о введении в стране режима ЧП.

За введение режима ЧП проголосовали 115 депутатов из 150, двое проголосовали против. Введение чрезвычайного положения поддержали и представители оппозиции.

Зурабишвили по представлению правительства страны в субботу объявила о введении режима ЧП до 21 апреля из-за распространения нового коронавируса на всей территории республики.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.