Трамп считает, что Китаю нужно было предупредить США о коронавирусе на 2-3 месяца раньше

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Властям Китая нужно было предупредить США о последствиях распространения коронавируса на 2-3 месяца раньше, чтобы американское правительство смогло принять заранее соответствующие меры. Такое мнение выразил в субботу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я очень уважаю эту страну [Китай], ее лидера, он мой друг. Я бы хотел, чтобы они сообщили нам об этом раньше. Мы ничего не знали, пока он [коронавирус] не начал распространяться", - отметил глава государства.

"Было бы замечательно, если бы у нас было хотя бы еще 2-3 месяца. <...> У нас не было этого времени. Китай - очень скрытная страна, к сожалению", - добавил Трамп.

По его словам, "заблаговременное предупреждение" о болезни со стороны Пекина позволило бы американским врачам подготовиться к распространению инфекции в стране. Отвечая после этого на вопрос, почему же он 24 января назвал открытыми переговоры с китайской стороной о коронавирусе, президент сказал: "Потому что это правда". "На тот момент они были открытыми", - пояснил глава государства.

По данным газеты The Washington Post, разведсообщество США еще в январе и феврале предупреждало власти о том, что вспышка инфекции может перерасти в пандемию и угрожает стране.

Новый коронавирус - пандемия испанского гриппа

Дональд Трамп сравнил распространившийся по всему миру новый коронавирус с пандемией испанского гриппа, который унес десятки миллионов жизней сто лет назад. Американский лидер назвал "безусловной трагедией" ситуацию вокруг коронавируса в мире.

"Неважно, кто вы и откуда вы, ни у кого не было и мысли, что такое может произойти. Все читали о 1917 годе, об определенных проблемах. Все считали, что в нынешнее время ничего подобного произойти не может. Он возвращается. Вирус - гений. Он возвращается. Это очень плохо", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), интенсивность и скорость распространения пандемии гриппа в 1918 году были почти невообразимыми. Тогда гриппом были инфицированы около 500 млн человек, что составляло одну треть населения планеты. По некоторым оценкам, умерли свыше 50 млн человек. Число случаев смерти во всем мире превзошло число погибших в Первой мировой войне (примерно 17 млн человек).

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 22,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 278 человек.