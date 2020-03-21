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Избирательный суд Боливии намерен перенести выборы президента из-за пандемии

Выборы президента Боливии должны были пройти 3 мая

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 марта. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии приостановил подготовку к выборам президента из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и намерен согласовать новую дату для голосования. Об этом сообщил в субботу председатель ВИС, выполняющего функции центризбиркома, Сальвадор Ромеро.

"Мы выражаем готовность к диалогу со всеми политическими силами, которые участвуют в избирательном процессе, как и с другими ветвями власти, чтобы <...> определить новую дату для голосования на всеобщих выборах", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в "Фейсбуке".

Выборы президента Боливии должны были пройти 3 мая.

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БоливияРаспространение коронавируса нового типа
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