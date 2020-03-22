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Белый дом: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну по поводу борьбы с коронавирусом

В администрации США отметили, что Дональд Трамп с нетерпением ждет продолжения контактов с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Президент Трамп направил письмо председателю [Госсовета] КНДР Ким [Чен Ыну] в соответствии со своими усилиями по привлечению глобальных лидеров к процессу [борьбы с] продолжающейся пандемией [коронавируса]. Президент с нетерпением ждет продолжения контактов с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном]", - отметил он.

Как сообщило ранее агентство ЦТАК, Трамп направил Ким Чен Ыну письмо с предложением помощи в борьбе с новым коронавирусом. В КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения.

Власти страны с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения нового коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию, сотрудникам иностранных посольств рекомендовали не покидать территории представительств и дипломатического квартала Пхеньяна. Въезд иностранцев на территорию КНДР, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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