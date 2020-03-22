В Абхазии пройдут президентские выборы

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Жители Абхазии в воскресенье, 22 марта, в восьмой раз за период независимости республики будут выбирать президента. Это будут вторые повторные выборы за историю страны, назначенные по решению суда после протестов оппозиции, недовольной результатами прошедших в 2019 году выборов, на которых победил действующий президент Рауль Хаджимба.

На высший пост в государстве претендуют три кандидата - втрое меньше, чем на предыдущих выборах: вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Всего в этот день откроются 152 участка на территории Абхазии и два в России. В голосовании сможет принять половина населения республики - 128 тыс. человек, которым предстоит избрать президента на пятилетний срок. В Абхазии в связи с ситуацией с коронавирусом введены повышенные меры безопасности и ограничен въезд иностранцев, и за выборами будет наблюдать рекордно малое число международных наблюдателей.

Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории страны не менее пяти последних перед днем выборов лет. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.

Повторные выборы

В январе 2020 года в Абхазии начались протесты представителей оппозиции, возмущенных результатами рассмотрения в суде иска оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в 2019 году президенту Хаджимбе, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране. Участники акций потребовали отставки президента и пересмотра результатов второго тура президентских выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года, когда с незначительным перевесом Хаджимба (47,39% голосов) победил основного противника Квицинию (46,17%). В оппозиции утверждали, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех". После четырехдневных протестов Хаджимба подал в отставку, ситуация в стране стабилизировалась.

Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги президентских выборов 2019 года и постановил назначить повторные выборы. ЦИК исполнил решение суда и назначил повторные выборы на 22 марта.

Это вторые повторные выборы в истории независимой Абхазии. В 2004 году Хаджимба, который тогда являлся премьер-министром Абхазии, оспорил в суде результаты голосования, согласно которым победил гендиректор "Черноморэнерго" Сергей Багапш. Политический кризис был урегулирован после переговоров между кандидатами при участии представителей России, в итоге Багапш выдвинул свою кандидатуру на пост президента республики, а Хаджимба - на пост вице-президента Абхазии, и одержал убедительную победу.

Нынешние выборы оказались на грани срыва, когда в начале марта заболел кандидат Бжания, его экстренно госпитализировали в Краснодарский край. Российские медики поставили Бжании диагноз "двухсторонняя полисегментарная пневмония", его вылечили за девять дней, за неделю до голосования он вернулся в Абхазию и продолжил подготовку к выборам.

Ранее у него были проблемы со здоровьем: в мае 2019 года из-за госпитализации Бжании в тяжелом состоянии в московскую клинику по требованию оппозиции выборы с 21 июля были перенесены на 25 августа, но оппозиционер в них так и не смог принять участия из-за затянувшегося лечения. Тогда родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия исключал возможность отравления. Сам Бжания заявил журналистам в конце февраля 2020 года, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство.

Тройка кандидатов

На предстоящих выборах избирателям предстоит выбирать президента из трех кандидатов, также в бюллетене будет графа "против всех". Для сравнения, в 2019 году было девять кандидатов. Самый молодой из них - 38-летний вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, который впервые баллотируется на высший государственный пост. Он является членом Национального банковского совета Республики Абхазия, заместителем председателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и РФ.

Аслану Бжании 57 лет. До 2014 года возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии, с 2017 года является депутатом республиканского парламента. Бжания уже участвовал в выборах президента в 2014 году, но тогда проиграли Раулю Хаджимбе, который победил в первом туре. Экс-министру МВД Абхазии Дзапшбе 59 лет. Он ранее дважды участвовал в президентских выборах: в 2014 году набрал 3,4% голосов избирателей, в первом туре выборов 2019 года - 5,97% голосов.

В своих программах все кандидаты заявляют о верховенстве закона, необходимости борьбы с преступностью, коррупцией, наркотрафиком, высказываются в поддержку конкурсного подбора кадров, обязательного декларирования доходов и имущества государственными служащими. В своих программах они уделяют особое внимание вопросам репатриации, образования, экологии, здравоохранения, социальной поддержки инвалидов войны и многодетных семей.

Кроме того, все кандидаты отдают приоритет углублению и расширению стратегического партнерства с Российской Федерацией. В частности, по мнению Бжании, "признание Россией независимости Абхазии, сформированная за эти годы между двумя странами договорно-правовая база открывают огромные возможности для ускоренного развития сотрудничества во всех областях". Что касается отношений с Грузией, каждый из кандидатов считает первоочередным подписание договора о невозобновлении военных действий.

Есть некоторые различия в программах кандидатов в вопросах добычи нефти на шельфе Черного моря, которые очень болезненно воспринимаются в абхазском обществе. Дзапшба категорически против добычи нефти, Бжания и Ардзинба ссылаются на то, что пока нет данных о том, какими запасами нефти обладает Абхазия и есть ли она вообще. В любом случае, по их мнению, этот вопрос не должен решаться кулуарно, без учета мнения населения республики.

Практически все абхазские эксперты уверены, что основная борьба будет разворачиваться между Бжанией и Ардзинбой.

Влияние коронавируса

В связи с ситуацией с коронавирусом в мире и ограничениями на поездки на повторных выборах президента Абхазии будет как никогда мало наблюдателей. Из-за коронавируса и карантина практически во всех странах многие международные наблюдатели не смогли приехать в Абхазию. Российскую Федерацию в качестве наблюдателей будут представлять восемь сотрудников посольства России в Абхазии, еще восемь человек приехали из Приднестровья, трое - из Южной Осетии. За выборами президента Абхазии в августе 2019 года наблюдали более 60 международных наблюдателей из России, Южной Осетии, Луганской и Донецкой народной республик, Венесуэлы, Германии и Китая.

Санитарно-эпидемиологическая служба страны обеспечила сотрудников ЦИК индивидуальными масками и асептическими растворами для рук, которые распределили по всем избирательным участкам. Кроме того, ЦИК разрешил избирателям приходить на участок со своими ручками.

Еще два участка будут открыты в день голосования в Москве и Черкесске для граждан Абхазии, проживающих или в день выборов оказавшихся на территории РФ. Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие на момент проведения выборов 18-летнего возраста и у которых на руках есть общегражданский паспорт гражданина Абхазии 2016 года выпуска.

По мнению некоторых экспертов, явка на нынешних выборах будет невысокой. "К сожалению, ситуация не очень благоприятная, коронавирус очень негативно влияет на выборы", - заявила ТАСС политолог, председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.

Сроки голосования и подсчет результатов

Избирательные участки на выборах президента будут открыты с 08:00 до 20:00 мск, предварительные итоги голосования ЦИК объявит на следующий день, 23 марта, а окончательные - в течение трех дней. В соответствии с законодательством, избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняли участие менее половины избирателей, внесенных в списки. Если ни одному из кандидатов не удалось в первом туре набрать более 50% голосов, объявляется второй тур.

В ходе теледебатов на государственном телевидении Ардзинба и Бжания заявили, что в ходе президентских выборов не должно быть "выигравших" и "проигравших". "Кому будет отдано предпочтение избирателей, тот займет пост главы государства и займется решением всех проблем, которые перед нами стоят", - заявил Ардзинба. Он добавил, что он и его сторонники готовы принять итоги выборов, даже если разница между занявшими первое и второе места кандидатами будет всего один голос.

В этом с ним согласился Бжания. "Мы не можем раскачивать лодку, в которой сидим. Этого не будет, никакого кризиса, связанного с выборами, быть не должно, и не будет", - заверил Бжания.

Дзапшба не участвовал в дискуссии, он покинул дебаты сразу же после вступительного слова без объяснения причин.