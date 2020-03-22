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Министр обороны Словакии заявил, что власти не будут усиливать напряженность с Россией

Ярослав Надь при этом отметил, что Словакия при новом кабмине активизируется в НАТО
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© EPA/FILIP SINGER

ПРАГА, 22 марта. /ТАСС/. Словакия при новом правительстве премьера Игора Матовича намерена активно реализовывать свои обязательства перед НАТО, но при этом не будет стремиться к усилению напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявил новый министр обороны республики Ярослав Надь в интервью, опубликованном в субботу в братиславской газете Pravda.

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"Все наше правительство, его ориентация, программное заявление [кабмина] и сам кадровый состав министерства [обороны Словакии] будут четко [реализовывать обязательства], проистекающие из нашего членства в НАТО, - отметил он. - Та пробуксовка [в словацкой активности], которую мы наблюдали в течение последних четырех лет [пребывания у власти ушедшего в отставку кабмина], точно закончится".

Новое словацкое правительство, по словам Надя, займет сдержанную позицию во взаимодействии с РФ. "Мы не делаем вид, что Россия по отношению к нам не предпринимает шагов, переходящих за границу дружественных отношений. Но это не означает, что в наших отношениях должно усиливаться напряжение. Если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы так же будем относиться к ним", - сказал глава Минобороны, который известен своим критическим подходом к РФ.

Правительство Словакии, в которой действует чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса, было утверждено в субботу президентом республики Зузаной Чапутовой.

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