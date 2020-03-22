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Распространение коронавируса нового типа

Узбекистан с 23 марта закрывает границу

Число зараженных коронавирусом в стране составило 42 человека

ТАШКЕНТ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Узбекистана из-за распространения нового коронавируса с 23 марта закрывают все контрольно-пропускных пункты (КПП) на своей границе. Об этом в воскресенье сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

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"С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового типа. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили празднование Навруза и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. На воскресенье число зараженных составило 42 человека.

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УзбекистанРаспространение коронавируса нового типа
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