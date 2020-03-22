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В Хайяне из-за неполадок отключили реактор АЭС

Государственное управление по ядерной безопасности Китая сообщило, что произошел сбой в работе инвенторного блока управления главного циркуляционного насоса реактора 1А

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Государственное управление по ядерной безопасности КНР сообщило в воскресенье об отключении одного из реакторов на атомной электростанции в Хайяне (провинция Шаньдун) из-за неполадок оборудования. Как говорится в заявлении ведомства, выбросов радиации, облучения персонала или загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло.

"6 марта 2020 года 2-й энергоблок АЭС Хайян функционировал на полной мощности. В 16:06 по местному времени (11:06 мск) произошел сбой в работе инвенторного блока управления главного циркуляционного насоса (ГЦН) реактора 1А, который привел к отключению ГЦН. После этого произошло предусмотренное в таких случаях автоматическое отключение реактора, оператор выполнил надлежащие по регламенту ответные действия и стабилизировал рабочее давление и температуру агрегата для его нормального функционирования", - указывается в документе.

Речь идет о реакторе AP1000, разработанном американской компанией Westinghouse Electric.

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