В Гвинее началось голосование на парламентских выборах и конституционном референдуме

ПРЕТОРИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Голосование на конституционном референдуме и парламентских выборах началось в воскресенье в Гвинее. "Я убежден, что голосование пройдет в условиях прозрачности и при абсолютном уважении демократических правил и республиканских обычаев", - заявил накануне в обращении к народу страны по национальному телевидению президент Гвинейской Республики Альфа Конде.

Власти приняли решение проводить референдум и всеобщие выборы, несмотря на пандемию нового коронавируса. Координатор Национального агентства по безопасности здоровья Сакоба Кейта дал рекомендацию избирателям, а их насчитывается более 5 млн, на участках для голосования держаться друг от друга на расстоянии одного метра. На текущий день на территории Гвинеи было выявлено два случая заболевания, вызванного новым коронавирусом. Один из инфицированных уже выздоровел.

В парламентских выборах, дата которых несколько раз переносилась, участвуют кандидаты от 43 партий. Часть оппозиции бойкотирует выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), который насчитывает 114 депутатов. В ее предыдущем составе, избранном в 2013 году, большинство имела партия Объединение гвинейского народа, председателем которой является действующий глава государства Альфа Конде.

Именно он стал инициатором второго голосования - референдума по новой конституции. Идею его проведения 83-летний Альфа Конде высказал в сентябре 2019 года, что привело к возникновению движения протеста. Оппозиция считает, что новая конституция может открыть перед Конде возможность переизбрания на третий срок. Действующая ограничивает двумя сроками право нахождения отдельного политика на посту президента. В выносимом на референдум новом основном законе страны эта норма сохранена - максимум два срока по 7 лет. Однако оппозиционные лидеры подозревают, что в случае принятия новой конституции предыдущие два срока Альфе Конде не будут учитываться, и он примет участие в следующих президентских выборах.