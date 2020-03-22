{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гвинее началось голосование на парламентских выборах и конституционном референдуме

Часть оппозиции бойкотирует выборы в Национальную ассамблею

ПРЕТОРИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Голосование на конституционном референдуме и парламентских выборах началось в воскресенье в Гвинее. "Я убежден, что голосование пройдет в условиях прозрачности и при абсолютном уважении демократических правил и республиканских обычаев", - заявил накануне в обращении к народу страны по национальному телевидению президент Гвинейской Республики Альфа Конде.

Власти приняли решение проводить референдум и всеобщие выборы, несмотря на пандемию нового коронавируса. Координатор Национального агентства по безопасности здоровья Сакоба Кейта дал рекомендацию избирателям, а их насчитывается более 5 млн, на участках для голосования держаться друг от друга на расстоянии одного метра. На текущий день на территории Гвинеи было выявлено два случая заболевания, вызванного новым коронавирусом. Один из инфицированных уже выздоровел.

В парламентских выборах, дата которых несколько раз переносилась, участвуют кандидаты от 43 партий. Часть оппозиции бойкотирует выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), который насчитывает 114 депутатов. В ее предыдущем составе, избранном в 2013 году, большинство имела партия Объединение гвинейского народа, председателем которой является действующий глава государства Альфа Конде.

Именно он стал инициатором второго голосования - референдума по новой конституции. Идею его проведения 83-летний Альфа Конде высказал в сентябре 2019 года, что привело к возникновению движения протеста. Оппозиция считает, что новая конституция может открыть перед Конде возможность переизбрания на третий срок. Действующая ограничивает двумя сроками право нахождения отдельного политика на посту президента. В выносимом на референдум новом основном законе страны эта норма сохранена - максимум два срока по 7 лет. Однако оппозиционные лидеры подозревают, что в случае принятия новой конституции предыдущие два срока Альфе Конде не будут учитываться, и он примет участие в следующих президентских выборах.

Теги
Конде, АльфаГвинея
Реклама на ТАСС
В Хайяне из-за неполадок отключили реактор АЭС
Государственное управление по ядерной безопасности Китая сообщило, что произошел сбой в работе инвенторного блока управления главного циркуляционного насоса реактора 1А
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС