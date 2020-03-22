Очередная контактная группа по Донбассу пройдет в видеоформате

ЛУГАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе пройдет в формате видеоконференции, - написал он. - Заседания рабочих групп по графику будут проходить с понедельника по среду. Итоги заседаний будут подведены на контактной группе, которая запланирована на четверг".

Ранее представитель Киева в политической подгруппе, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников также сообщил, что заседание контактной группы, запланированное на 25 марта, может состояться в режиме видеоконференции из-за нового коронавируса.

В ходе предыдущей встречи контактной группы 11 марта была предварительно достигнута договоренность о создании некоего нового механизма урегулирования - консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". Ожидается, что решение о создании этого совета могут подтвердить на заседании контактной группы 25 марта. В Донецкой и Луганской народных республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог.

Между тем, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил на брифинге 12 марта, что создание консультативного совета "не означает юридического признания Киевом республик Донбасса". Власти Украины, по его словам, "не намерены вести прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР".