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Распространение коронавируса нового типа

Нацсобрание Франции поддержало законопроект о введении чрезвычайного положения

Число случаев заражения новым коронавирусом в стране составило 14459

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предполагающий введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien.

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Документ прежде всего подразумевает наделение правительства правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет массового режима самоизоляции, на протяжении двух месяцев. Правительство также получает право вводить ряд мер посредством издания ордонансов - специальных декретов - без консультаций с парламентом. Эти меры могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов, первый тур которых состоялся 15 марта.

Также предполагается увеличить штрафы за нарушение режима самоизоляции - если сейчас выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта карается штрафом в €135, то за повторное неповиновение требованиям властей в течение 15 дней после первого планируется взимание €1,5 тыс. Кроме того, четвертая квитанция в течение месяца будет выписана нарушителю на сумму в €3,7 тыс., а ему самому может быть назначено до шести месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам.

Законопроект в воскресенье рассмотрит Сенат - верхняя палата парламента.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 21 марта во Франции составило 14459, количество летальных исходов - 562. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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