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Распространение коронавируса нового типа

Власти Руанды запретили гражданам выходить из своих домов без особой нужды

Кроме того, перекрыты внешние границы страны

ПРЕТОРИЯ, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Руанды ввело с воскресенья жесткие меры изоляции населения страны в целях противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Распоряжением властей люди должны постоянно находиться в своих жилищах и могут ненадолго покидать их только для посещения магазина, аптеки и банка. Все остальные передвижения запрещены. Одновременно перекрыты внешние границы страны, допускается только передвижение товаров.

На текущий день в Руанде выявлены 17 человек, инфицированных коронавирусом.

Расположенные в Западной Африке Буркина-Фасо (40 случаев заболевания коронавирусом) и Кот-д'Ивуар (14 случаев) с 22 марта также закрыли свои границы для въезда иностранцев. При этом в Буркина-Фасо введен комендантский час с 19:00 до 05:00. Внешние границы для въезда иностранцев закрыла Республика Конго, а Ангола закрыла границу с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Самая густонаселенная страна Африки - Нигерия закрыла два крупнейших международных аэропорта, распоряжением правительства в стране приостановлена работа всех ресторанов, баров и кафе.

В целом из 54 государств Африки в 43 странах выявлены инфицированные коронавирусом. В государствах Африки южнее Сахары наибольшее число заболевших в ЮАР - 202 человека. В регионе зафиксированы шесть смертей от коронавируса: три человека скончались в Буркина-Фасо, по одному в Габоне, ДРК и на Маврикии.

Теги
АнголаБуркина-ФасоНигерияРуандаКот-д’ИвуарКонго (ДРК)Конго (РК)Распространение коронавируса нового типа
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