Вьетнам запретил въезд иностранцев

ХАНОЙ, 22 марта. /ТАСС/. Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) с 22 марта ввела запрет на въезд на свою территорию всех иностранцев для предотвращения проникновения в страну коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении вьетнамского правительства, опубликованном в воскресенье газетой " Нян зан ".

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Как отмечается в документе, решение временно приостановить въезд в страну иностранных граждан за исключением лиц, прибывающих во Вьетнам с дипломатическими или официальными целями, принято кабмином "для эффективного осуществления мер по предотвращению и контролю за распространением коронавируса".

Ранее на этой неделе правительство Вьетнама объявило о прекращении выдачи всех видов въездных виз и разрешений на безвизовый въезд иностранцам с целью ограничить проникновение в страну коронавирусной инфекции из очагов ее распространения за рубежом. Кроме того, власти СРВ ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы. Одновременно введены ограничения на посещение курортных районов для иностранцев, уже находящихся на территории страны с туристическими целями.

Для борьбы с распространением коронавируса во Вьетнаме с конца января действует режим эпидемиологической угрозы. По всей стране закрыты детские сады, прекращены занятия во всех учебных заведениях, отменены массовые мероприятия, закрыты для посещения общественные места, на ограниченный режим работы переведены местные учреждения и организации.

Первый случай появления коронавирусной инфекции во Вьетнаме был зафиксирован 23 января, по состоянию на 22 марта в стране выявлено 99 инфицированных. За минувший период 17 человек из числа заболевших полностью вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.