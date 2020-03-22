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Распространение коронавируса нового типа

Власти Киева уполномочили ультраправых обеспечивать общественный порядок в ходе карантина

В столице Украины действует режим чрезвычайной ситуации

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Киевской городской государственной администрации (КГГА) уполномочила состоящую из ультраправых организацию "Муниципальная стража" выполнять функции по охране общественного порядка в украинской столице, в том числе проверку документов в общественном транспорте в период карантина, введенного для противодействия распространению нового коронавируса.

"Киевскому городскому общественному формированию по охране и правопорядку государственной границы "Муниципальная стража" поручается обеспечить общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий на территории города Киева; обеспечить присутствие работников в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам, и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты", - сказано в протоколе комиссии, обнародованном на официальном сайте Киевского городского совета. При этом уточняется, что такое решение будет действовать "до улучшения эпидемической ситуации".

По информации украинского издания "Страна", "Муниципальная стража" создана в 2017 году и состоит из членов радикальной организации "С-14" (запрещена в РФ) и молодежного крыла националистической партии "Свобода". Входящие в "Муниципальную стражу", по данным СМИ, были замечены в преследовании цыган в Киеве, также с ними связаны и другие случаи нарушения общественного порядка в столице.

Сейчас в Киеве действует режим чрезвычайной ситуации, работают только продуктовые магазины, АЗС и аптеки. С воскресенья прекратил работу общественный транспорт, а с понедельника он будет использоваться для перевозки исключительно медиков, сотрудников аптек и т.п. по специальным разрешениям.

С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение внутри страны. До конца карантина приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск). По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, к борьбе с новым коронавирусом решено привлечь студентов медицинских высших учебных заведений старших курсов, а также интернов.

В настоящее время число инфицированных новым коронавирусом на Украине составляет 47 человек, три человека умерли, один выздоровел.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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