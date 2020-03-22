МИД Абхазии призвал Грузию не вмешиваться во внутренние дела республики

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Выборы президента, проходящие в Абхазии - внутреннее дело самой Абхазии, властям Грузии не следует в это вмешиваться, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в ответ на заявление МИД Грузии о непризнании проходящих в воскресенье в республике выборов главы государства.

В связи с проходящими в воскресенье в Абхазии повторными президентскими выборами МИД Грузии назвало их незаконными, заявив, что они полностью противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права.

"Выборы президента Абхазии проходят в соответствии с законодательством Республики Абхазия, а то, что МИД Грузии комментирует политические события в нашей стране мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Призываем руководство Грузии не повторять подобную риторику, которую слышим на протяжении многих лет. Все политические процессы, и все, что происходит на территории Абхазии - это наше суверенное дело, и происходит все на основании законов Абхазии", - сказал Кове ТАСС.

Что касается пандемии, глава МИД подчеркнул, что власти Абхазии "с большой настороженностью относятся к распространению коронавируса в мире и предпринимают все необходимые усилия для предотвращения проникновения данной инфекции на территорию Абхазии".

Голосование проводится на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске. В списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, это чуть более половины граждан страны. В качестве международных наблюдателей на выборах присутствуют представители Южной Осетии и Приднестровья, также наблюдать за голосованием будут восемь сотрудников посольства России в Абхазии.

В связи с ситуацией с коронавирусом все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и асептическими растворами для рук.

На высший пост претендуют три кандидата - вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.