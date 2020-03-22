Литва продлила действие транзитного коридора для иностранцев до 26 марта

ВИЛЬНЮС, 22 марта. /ТАСС/. Действие транзитного коридора для иностранцев, возвращающихся домой автотранспортом через Литву в связи с распространением коронавируса, продлено до 26 марта. Такое решение приняло правительство республики на специально созванном в воскресенье внеочередном заседании.

Решение о продлении транзита до 00:00 (01:00 мск) 26 марта было одобрено единогласно. Ранее предлагалось продлить срок пропуска для иностранцев, действующего до 00:00 (01:00 мск) 23 марта, на одни сутки, об этом плане пресс-служба кабмина сообщала еще накануне.

В связи с угрозой распространения коронавируса Литва 16 марта объявила режим общенационального карантина. Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан. Такой порядок пока будет действовать до 30 марта. После остановки автомобильного движения через границу граждане других стран смогут проехать через Литву только транзитными поездами, которые следуют по литовской территории без остановок.

С начала пандемии в Литве установлены 105 инфицированных. Первый случай заражения был выявлен 28 февраля у 39-летней жительницы города Шяуляй. Она выздоровела и 14 марта была выписана из больницы. 18 марта был зафиксирован первый случай передачи инфекции от больного человека здоровому. До этого в числе заразившихся были лишь прибывшие из-за границы. 21 марта Минздрав Литвы сообщил о первой смерти из-за коронавируса. В больнице города Укмерге умерла 83-летняя пациентка, которая могла заразиться от медиков, так как опасных контактов, при которых ей могла бы быть передана инфекция, не установлено.