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Явка на повторных выборах президента Абхазии превысила 50%

Выборы состоялись, отметили в ЦИК республики
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© Анжела Кучуберия/ТАСС

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 18:00 мск превысила 58%, порог явки пройден, сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

"Общее число проголосовавших 77 573 человек, что составляет 58,85%", - сказала Лабахуа.

Для признания выборов состоявшимися явка в первом туре должна превысить 50%. Руководитель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия отметил, что явка по сравнению с прошлыми выборами выше на 8%, каких-либо нарушений, которые могут повлиять на выборы президента, не зафиксировано.

Голосование проводится на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске. В списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, это чуть более половины граждан страны. В качестве международных наблюдателей на выборах присутствуют представители Южной Осетии и Приднестровья, также наблюдают за голосованием восемь сотрудников посольства России в Абхазии.

В связи с ситуацией с коронавирусом все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и асептическими растворами для рук.

На высший пост претендуют три кандидата - вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. 

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Абхазия
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