В Абхазии завершилось голосование на повторных выборах президента

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Голосование на повторных выборах президента Абхазии, проходившее на участках в республике и в России, завершились в воскресенье в 20:00 мск. Начинается подсчет голосов, как ожидается, ЦИК огласит предварительные итоги в понедельник утром, но уже предстоящей ночью свои данные огласят штабы кандидатов, которые также будут вести подсчет.

Голосование завершилось без каких либо эксцессов, при высокой явке избирателей, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия. "Ровно в 20:00 мск все избирательные участки на выборах президента Абхазии закрылись, голосование прошло в спокойной обстановке, без эксцессов, идет подсчет голосов. Выборы считаются состоявшимися, мы превысили установленный предел, поэтому окончательную цифру по явке мы предоставим вместе с предварительными итогами голосования", - сообщил Гогия. По его словам, предварительные итоги Центризбирком огласит в понедельник не позднее 11:00 мск. Как сообщил глава ЦИК, официально заявленных жалоб о нарушениях в комиссию не поступало.

На высший пост в государстве претендуют три кандидата - вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Голосование проводилось на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске. В списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, это чуть более половины граждан страны.

Повышенный интерес

Как отмечают в ЦИК, избиратели голосуют на этих выборах активнее, чем на прошлых. Уже к 18:00 мск явка составила 58,85%, что на 8 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах. Порог явки был превышен, выборы признаны состоявшимися.

Как передают корреспонденты ТАСС, погода в день выборов выдалась теплой и солнечной, на дорогах много машин, особенно около избирательных участков. С самого утра у некоторых участков образовались очереди: милиция пропускала избирателей на участки небольшими группами, чтобы в помещении не образовалось столпотворения.

В профилактических целях шторки в кабинах для голосования были отодвинуты, но избиратель стоял спиной к наблюдателям и членам комиссии, поэтому тайна голосования была обеспечена. На всех участках были дезинфицирующие средства, а на участке в Новом Афоне на столах лежали головки чеснока. Был обеспечен масками и пресс-центр ЦИК, но журналисты, работающие в нем, не пользуются ими, а только надели повязки лишь для коллективного фото в память о коронавирусе и выборах.

Без нарушений

Международные наблюдатели, представленные сотрудниками посольства России в Абхазии, администрации президента Южной Осетии, а также Приднестровья, посещали различные избирательные участки и сообщили, что не заметили нарушений. Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом на повторных выборах присутствует меньше наблюдателей, чем на выборах в сентябре.

Не зафиксировали нарушений и в Генпрокуратуре и МВД республики. По словам заместителя генерального прокурора республики Дамира Квицинии, в органы прокуратуры каких-либо обращений о нарушениях в ходе выборов не поступило. О спокойной ситуации заявлял и министр внутренних дел Абхазии Рауль Смыр.

В штабе Бжании ТАСС сообщили, что его представители зафиксировали в ходе голосования несколько нарушений, однако они носили локальный характер, были устранены на месте в избирательных участках, на итоги голосования оказать влияние они не могут. В штабах других кандидатов сообщили, что нарушений не зафиксировали.

Восьмые выборы

Выборы президента Абхазии проводятся в восьмой раз с 1994 года. В январе этого года кассационная коллегия Верховного суда признала недействительными результаты состоявшихся впервые в два тура в августе и сентябре 2019 года выборов, по итогам которых победил возглавлявший Абхазию с 2014 года Рауль Хаджимба, на основании чего Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы президента на 22 марта. Хаджимба подал в отставку в январе после нескольких дней протестов оппозиции в стране.

Согласно законодательству, выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняли участие менее половины избирателей, внесенных в списки. Избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.