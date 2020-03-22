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Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Он пообещал помогать оппоненту

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.

"Я поздравил Аслана Георгиевича Бжания. Будем трудиться на благо Абхазии. Что касается меня как кандидата в президенты: все те идеи, о которых говорили во время предвыборной кампании на благо Абхазии будут реализовываться. Мы будем стоять рядом, не будем никого ругать, будем помогать", - сказал Ардзинба журналистам.

Он отметил, что, по его мнению, завершившаяся выборная кампания прошла спокойно.

"Кандидаты в президенты относились друг к другу с большим уважением, не было никаких оскорблений, упреков. Аслан Георгиевич - опытный политик, я очень надеюсь, что те тезисы, которые у него заложены в программе, будут реализованы в жизни, а мы будем только помогать", - резюмировал он.

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