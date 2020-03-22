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Бжания лидирует на выборах главы Абхазии после подсчета голосов на всех участках

Он преодолел 50-процентный барьер

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Оппозиционер Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии, состоявшихся в воскресенье, по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках, сообщили ТАСС в штабе кандидата.

"По итогам подсчета голосов со всех участков, победу одержал Бжания. Он преодолел 50-процентный барьер", - сообщили в штабе. По данным штаба, всего в выборах приняли участие около 92 тыс. человек, Бжания получил более 52 тыс. тыс. голосов избирателей, или 56,85%. У Ардзинбы 35,44%.

Центризбирком пока не оглашал данные. Основной соперник Бжании - министр экономики Адгур Ардзинба.

Теги
Абхазия
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