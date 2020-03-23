{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Абхазии заявили, что инаугурация нового главы государства может состояться 23 апреля

Исполняющий обязанности главы республики Валерий Бганба также сообщил, что выборы прошли спокойно

СУХУМ, 23 марта. /ТАСС/. Инаугурация победившего на прошедших в воскресенье повторных выборах президента Абхазии может состояться 23 апреля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил и. о. главы республики Валерий Бганба.

"23 апреля", - сообщил он, отвечая на вопрос, когда может состояться инаугурация.

В ЦИК республики ТАСС пояснили, что, согласно закону, инаугурация должна пройти через 30 дней после оглашения Центризбиркомом результатов выборов.

Выборы прошли спокойно

Голосование на повторных президентских выборах в Абхазии, которое прошло в воскресенье, было спокойным и основанным на взаимном уважении, сообщил Валерий Бганба.

"Если честно, ход предвыборный и сами выборы прошли очень спокойно, во взаимоуважительной манере. Дай Бог, чтобы мы всегда могли такие выборы проводить, и, может быть, тогда у нас все и устаканится, спокойно будем работать. Очень хорошо, что Адгур (Ардзинба, один из кандидатов в президенты - прим. ТАСС) пошел прямо в штаб, там поздравил Аслана (Бжанию, лидирующего кандидата - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Он поблагодарил кандидатов за достойное поведение в ходе кампании. "Это для людей, в первую очередь", - сказал Бганба, отметив, что такая обстановка позволила жителям, которые поддержали проигравших кандидатов, легче пережить его поражение.

"Я считаю, что поведение обоих кандидатов было нормальным", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Время на раскачку

У нового президента Абхазии не будет времени на раскачку в связи с необходимостью решения непростых задач, в том числе в противодействии пандемии коронавируса, заявил ТАСС и. о. президента Абхазии.

"Мы договорились 23 марта встретиться (с лидирующим на выборах кандидатом Асланом Бжанией - прим. ТАСС), потому что у нас и коронавирус, и все, что хочешь. То есть в принципе ему готовиться месяц никто не даст, потому что серьезные задачи стоят, где должен помочь и избранный президент. Я понимаю, что он пока не прошел инаугурацию, но я нуждаюсь в этой помощи", - сообщил Бганба.

Официальных данных о предварительных итогах голосования от ЦИК республики пока нет. В штабе Бжании говорят, что он уверенно лидирует по итогам подсчета. Согласно данным, которые приводятся на информационном табло штаба оппозиционера, после подсчета всех поданных бюллетеней он лидирует с результатом 56,85%, Ардзинба, согласно этим подсчетам, набрал 35,44% голосов.

Ардзиба лично поздравил Бжанию с победой.

Теги
Абхазия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп развернет Нацгвардию в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон
Президент США уточнил, что идет работа и с другими штатами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС