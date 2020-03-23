В Абхазии заявили, что инаугурация нового главы государства может состояться 23 апреля

СУХУМ, 23 марта. /ТАСС/. Инаугурация победившего на прошедших в воскресенье повторных выборах президента Абхазии может состояться 23 апреля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил и. о. главы республики Валерий Бганба.

"23 апреля", - сообщил он, отвечая на вопрос, когда может состояться инаугурация.

В ЦИК республики ТАСС пояснили, что, согласно закону, инаугурация должна пройти через 30 дней после оглашения Центризбиркомом результатов выборов.

Выборы прошли спокойно

Голосование на повторных президентских выборах в Абхазии, которое прошло в воскресенье, было спокойным и основанным на взаимном уважении, сообщил Валерий Бганба.

"Если честно, ход предвыборный и сами выборы прошли очень спокойно, во взаимоуважительной манере. Дай Бог, чтобы мы всегда могли такие выборы проводить, и, может быть, тогда у нас все и устаканится, спокойно будем работать. Очень хорошо, что Адгур (Ардзинба, один из кандидатов в президенты - прим. ТАСС) пошел прямо в штаб, там поздравил Аслана (Бжанию, лидирующего кандидата - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Он поблагодарил кандидатов за достойное поведение в ходе кампании. "Это для людей, в первую очередь", - сказал Бганба, отметив, что такая обстановка позволила жителям, которые поддержали проигравших кандидатов, легче пережить его поражение.

"Я считаю, что поведение обоих кандидатов было нормальным", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Время на раскачку

У нового президента Абхазии не будет времени на раскачку в связи с необходимостью решения непростых задач, в том числе в противодействии пандемии коронавируса, заявил ТАСС и. о. президента Абхазии.

"Мы договорились 23 марта встретиться (с лидирующим на выборах кандидатом Асланом Бжанией - прим. ТАСС), потому что у нас и коронавирус, и все, что хочешь. То есть в принципе ему готовиться месяц никто не даст, потому что серьезные задачи стоят, где должен помочь и избранный президент. Я понимаю, что он пока не прошел инаугурацию, но я нуждаюсь в этой помощи", - сообщил Бганба.

Официальных данных о предварительных итогах голосования от ЦИК республики пока нет. В штабе Бжании говорят, что он уверенно лидирует по итогам подсчета. Согласно данным, которые приводятся на информационном табло штаба оппозиционера, после подсчета всех поданных бюллетеней он лидирует с результатом 56,85%, Ардзинба, согласно этим подсчетам, набрал 35,44% голосов.

Ардзиба лично поздравил Бжанию с победой.