Афганистан и талибы провели первые переговоры об обмене пленными

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Катара и США содействовали проведению первых технических переговоров между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросу обмена пленными. Разговор прошел дистанционно из-за опасений в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе МИД Катара.

"В своем сегодняшнем заявлении МИД [Катара] сообщает, что переговоры прошли плодотворно и конструктивно, в ходе них обе стороны обсудили важные вопросы, касающиеся списков заключенных и способов их верификации, а также [перечня] мест их содержания и передачи [пленных] в согласованных местах", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что все стороны подтвердили свои обязательства по снижению насилия в стране, а также согласились возобновить переговоры в течение последующих нескольких дней. Катар и США также потребовали ускорить процесс обмена пленными на фоне распространения коронавирусной инфекции.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение, в соответствии с которым переговоры между талибами и афганским правительством о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров, согласно договоренностям, в качестве мер укрепления доверия должен был произойти обмен пленными. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 18 марта призвал власти Афганистана срочно освободить пленных сторонников радикального движения "Талибан" из-за распространения коронавируса нового типа.

19 марта власти Афганистана отдали распоряжение национальной армии и силам безопасности возобновить боевые операции против отрядов "Талибан".