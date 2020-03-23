Оппозиционер Бжания побеждает на выборах президента Абхазии с 56,5% голосов

СУХУМ, 23 марта. /ТАСС/. Депутат парламента Абхазии, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания, по предварительным данным ЦИК, набирает 56,5% голосов избирателей на повторных выборах президента Абхазии после обработки 100% протоколов, сообщил ТАСС представитель Центризбиркома в понедельник.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба набрал 35,42%, экс-глава МВД Абхазии Леонид Дзапшба - 2,22%. Против всех проголосовали 1,75% избирателей.

Явка превысила 71% при пороге 50%, выборы состоялись. Согласно законодательству, избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Всего в голосовании приняли участие более 95 тыс. избирателей. По данным избиркома, правоохранительных органов и штабов кандидатов, существенных нарушений в ходе голосования не выявлено.

Ардзинба поздно вечером в воскресенье прибыл в штаб Бжании и лично поздравил его с победой. Также Бжанию поздравил и. о. президента страны Валерий Бганба. В ЦИК республики ТАСС пояснили, что, согласно закону, инаугурация должна пройти через 30 дней после оглашения Центризбиркомом окончательных результатов выборов.