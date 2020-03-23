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В Киргизии начинается суд по делу о беспорядках при задержании экс-президента Атамбаева

Бывший глава республики уже доставлен в здание суда из следственного изолятора

БИШКЕК, 23 марта. /ТАСС/. Рассмотрение дела о массовых беспорядках в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии, одним из фигурантов которого является экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, началось в понедельник в суде Первомайского района столицы республики. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда.

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"В суде Первомайского района 23 марта начинается рассмотрение дела о массовых беспорядках в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года", - заявила сотрудник канцелярии.

По ее словам, в общей сложности обвинения по этому делу предъявлены 14 лицам, в том числе Атамбаеву, бывшему руководителю президентского аппарата Фариду Ниязову, а также депутатам национального парламента Асель Кодурановой и Ирине Карамушкиной. Экс-президент страны уже доставлен в здание суда из следственного изолятора Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где он содержится с августа 2019 года.

Атамбаев, возглавлявший страну с 2011 по 2017 годы, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции. После задержания экс-президент был доставлен в СИЗО ГКНБ.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство и захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и Иссык-Кульской области.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек Шаршенович
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