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Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

Окончательные результаты голосования будут оглашены 24 марта
Аслан Бжания AP Photo/Artur Lebedev
Описание
Аслан Бжания
© AP Photo/Artur Lebedev

СУХУМ, 23 марта. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

"Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей", - сообщил он.
Кандидат Адгур Ардзинба получил 35,42%, третий кандидат Леонид Дзапшба - 2,22%. Явка избирателей составила 71,56%.

По словам главы ЦИК, избирательная комиссия не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. "Никаких эксцессов и неразрешимых споров, официальных заявлений и жалоб не поступило", - сказал Гогия.

Он также сообщил, что инаугурация вновь избранного президента должна пройти в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов. Они будут озвучены 24 марта, в этот же день состоится пресс-конференция Бжании. 

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Абхазия
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