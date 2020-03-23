Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 23 марта. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на прошедших 22 марта выборах президента Абхазии 56,5% голосов избирателей, он избран президентом республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

"Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей", - сообщил он.

Кандидат Адгур Ардзинба получил 35,42%, третий кандидат Леонид Дзапшба - 2,22%. Явка избирателей составила 71,56%.

По словам главы ЦИК, избирательная комиссия не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. "Никаких эксцессов и неразрешимых споров, официальных заявлений и жалоб не поступило", - сказал Гогия.

Он также сообщил, что инаугурация вновь избранного президента должна пройти в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов. Они будут озвучены 24 марта, в этот же день состоится пресс-конференция Бжании.