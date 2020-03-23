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Мун Чжэ Ин призвал тщательно расследовать дело о распространении порнографии в Telegram

По информации агентства Yonhap, от действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 74 женщины и 16 подростков

ТАСС, 23 марта. Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал к расследованию дела о распространении порнографии через мессенджер Telegram. Как сообщил в понедельник представитель президента Кан Мин Сок, с таким призывом южнокорейский лидер выступил, отреагировав на петиции на его сайте с требованиями раскрыть личные данные задержанного - одного из организаторов сети злоумышленников, склонявших при помощи шантажа десятки людей, в том числе несовершеннолетних, к съемкам порнографических материалов.

"Полиция не должна ограничиваться следствием в отношении администратора канала [по распространению порнографии в Telegram]. Необходимо провести расследование в отношении всех участников группы", - приводит слова президента Кан Мин Сок на брифинге.

По его данным, Мун Чжэ Ин также призвал правоохранительные органы более тщательно реагировать на преступления, совершаемые в цифровом поле в отношении несовершеннолетних, и "искоренить подобные злодеяния". В случае необходимости для этих целей может быть создана специальная оперативная группа, отметил пресс-секретарь главы государства. Помимо этого, президент принес извинения пострадавшим от рук преступников.

Ранее полиция задержала мужчину в возрасте 20-30 лет по фамилии Чо, в отношении которого было инициировано следствие по делу о распространении порнографической продукции, к созданию которой шантажом привлекались в том числе и несовершеннолетние. По информации агентства Yonhap, от действий злоумышленников на протяжении нескольких месяцев страдали по меньшей мере 74 женщины и 16 подростков. Порядка 260 тыс. человек перечисляли преступникам деньги в качестве платы за подключение к Telegram-каналу с порнографией, подчеркивает агентство.

Дело получило широкую огласку в Южной Корее под названием "дело n-Чата". В связи с этим на сайте президента были созданы петиции с требованием не только обнародовать личные данные одного из организаторов сети, но и всех пользователей Telegram-канала, через который незаконно распространялись фотографии и видео сексуального характера. На данный момент подписи под обращениями в общей сложности поставили более 3 млн человек.

Теги
Республика КореяМун Чжэ Ин
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