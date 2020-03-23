"Код здоровья" — зеленый? Ухань после двух месяцев карантина

На сегодняшний день число заболевших в Ухане превысило 50 тыс., более 2,5 тыс. умерли. Тем не менее пик заболевания там уже пройден, ежедневный прирост заболевших несколько дней подряд равен нулю, власти дали добро на постепенное возобновление работы предприятий, а те, кто предпочел эвакуироваться из Уханя, уже мечтают вернуться назад.
С начала эпидемии коронавируса Ухань приостановил работу местных предприятий, чтобы сократить перемещения людей по городу и замедлить распространение инфекции. Ограничительные меры коснулись всех, кроме задействованных непосредственно "на передовой" борьбы с заболеванием. Местные жители оказались фактически заперты по домам, им не разрешалось выходить на улицу, причем даже за продуктами: магазины осуществляли доставку провизии на дом. Детские площадки и улицы опустели, по словам очевидцев, мегаполис превратился в город-призрак.
Некоторые СМИ называли такие меры "грубыми" и "драконовскими". Однако они уже дали свои результаты: согласно официальной статистике, 19 марта в Ухане впервые за сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Многообещающий нулевой прирост держался три дня подряд.
Робкий старт
На прошлой неделе правительство провинции Хубэй опубликовало заявление, согласно которому предприятия Уханя с 21 марта могут возобновить работу. Исключение составляют компании из "негативного списка" — те, нормальное функционирование которых предполагает большое скопление людей. Так, кинотеатрам, книжным магазинам, барам, спортзалам, кафе и ресторанам, общественным баням, интернет-кафе, салонам красоты, учебным заведениям, караоке-барам нельзя приступить к работе до окончания эпидемии и соответствующего распоряжения местных властей.
"Пока складывается ощущение, что кроме больниц в городе еще ничего не работает", — рассказал ТАСС по телефону россиянин Станислав, который обучается в магистратуре Чжуннаньского университета экономики и права в Ухане по специальности "международные отношения". Молодой человек до сих пор находится в городе, от эвакуации в Россию в начале февраля он отказался.
"Общественный транспорт, службы такси Уханя пока не возобновили работу", — отметил он.
"Код здоровья"
"Жителей Уханя стали выпускать на улицу. Для этого достаточно иметь "зеленый код здоровья", — продолжил Станислав.
"Код здоровья" (Health Code) — это специальная опция, которая появилась в китайском мессенджере WeChat ("Вичат") на фоне распространения вируса. Для того чтобы получить личный код, необходимо зарегистрироваться в приложении, указав персональные данные, номер удостоверения личности, а также предоставить информацию о своих перемещениях за последние две недели, после чего программа сам просчитает, были ли вы в опасных районах и имели ли контакты с заболевшими.
На основе полученных данных приложение автоматически генерирует персональный QR-код, который может быть трех цветов: зеленый (вы не представляете угрозу и можете свободно перемещаться по улице и посещать общественные места), желтый (вам необходимо провести неделю дома в качестве самоизоляции) и красный (вам следует пройти карантин в течение 14 дней).
Изначально эта система была внедрена в восточной провинции Чжэцзян, однако потом распространилась и в другие регионы КНР. Ежедневно код автоматически обновляется и может изменить свой цвет. При посещении в Китае каких-либо мест — будь то аптека, магазин, торговый центр или метро — теперь нередко просят отсканировать QR-код: это пополнит вашу историю перемещений и будет учтено при обновлении личного "кода здоровья".
"В кампусе университета гуляет немало китайских граждан — жителей соседних микрорайонов, — отметил россиянин. — Есть среди них и лица пожилого возраста, которые по старой привычке делают зарядку на улице, занимаются ходьбой и в целом выглядят довольно хорошо, явно не напуганы эпидемией".
По словам Станислава, "китайцы в Ухане — будь то сотрудники университета, медицинские работники или просто прохожие на улице — в целом ощущают себя хорошо". "Теперь им можно выходить на улицу, достаточно показать "зеленый код здоровья", — пояснил он.
Молодой человек отметил, что у иностранцев пока такой возможности нет: программа "Код здоровья" учитывает только китайское удостоверение личности и не распознает иностранный заграничный паспорт. "За территорию кампуса университета нас по-прежнему не пускают. Пока разрешают гулять только на площадке между зданиями общежитий", — добавил россиянин.
Вам посылка
По словам Станислава, постепенно оживает сфера логистики: еще месяц назад в провинции работала только одна курьерская служба, при заказе товаров в интернете срок доставки вместо обычных двух-трех дней достигал нескольких недель.
"Появились улучшения в сфере логистики. Стала работать не только китайская курьерская служба "Шуньфэн", но и [международный сервис экспресс-доставки] EMS. Если заказывать какие-то вещи, товары на торговой площадке Taobao (принадлежит Alibaba Group — прим. ТАСС), то несколько раз в неделю приезжает доставщик и привозит груз", — рассказал россиянин. "Правда, получать его приходится довольно необычным образом: доставщик просто перекидывает посылку через забор, так как все въезды и выезды из кампуса университета закрыты. А в последний раз он и вовсе сделал это, не выходя из машины", — посмеявшись, добавил он.
Как сообщило почтовое управление провинции Хубэй, курьерские службы возобновили работу в Ухане с 21 марта. Согласно плану властей, до конца этого месяца планируется "оживить" около 60% от общего объема отрасли, к середине апреля показатель должен достичь 90%.
Власти сообщили, что уже с этой недели жители Уханя начнут получать свои интернет-заказы, однако по-прежнему бесконтактным способом: если раньше посылки доставляли "до двери", то сейчас их привозят в строго определенное для этого место на территории жилого комплекса. Делается это для того, чтобы избежать контакта получателя и курьера, а значит, снизить риск распространения коронавируса.
Учеба 2.0
В целом же, как предположил Станислав, в Ухане для иностранцев послабления будут введены в последнюю очередь. "Особенно это касается учащихся: вуз лучше несколько раз перестрахуется, нежели выпустит нас за территорию, в город", — посмеялся он.
Что касается иностранных студентов, которые покинули Китай на новогодние каникулы еще до начала эпидемии, то им пока предписано не возвращаться в КНР и в кампусы вузов. Такие меры действуют не только в Ухане, но и в других городах Поднебесной: из-за коронавируса начало весеннего семестра в стране было отложено. Тем временем некоторые университеты уже приступили к онлайн-обучению, при этом начало занятий каждый регион и даже вуз устанавливали самостоятельно.
"Около двух недель назад у нас началась учеба. Все происходит дистанционно с помощью видеоконференций через сервис Zoom. Преподаватель рассказывает тему, показывает презентацию. Все занятия проводятся онлайн", — рассказал россиянин.
Он также отметил, что "университеты всячески содействуют тем, кто уехал из Уханя и не может вернуться назад из-за закрытия границ". "Тем, с кем я общался, вузы не перестают выплачивать стипендию, и пусть онлайн, но они все-таки продолжают учебу", — сказал молодой человек.
"Что касается нормального процесса обучения — никто из преподавателей пока не знает, когда он начнется, — посетовал Станислав. — В остальном все по-прежнему: сидим в общежитиях и никуда не выходим".
Верните нас в Ухань
Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в местных соцсетях, по словам Станислава, уже давно проходит информация, что на фоне пандемии Ухань стал одним из самых безопасных мест, так как пик эпидемии здесь уже пройден.
"В последние две недели многие, кто эвакуировался, пытаются вернуться в Ухань. У кого-то здесь остались съемные квартиры, у других — вещи. Все хотят вернуться назад", — рассказал молодой человек. "Конечно, никто не скажет прямым текстом, что они пожалели об эвакуации: большинство ребят ратовали за то, чтобы их быстрее эвакуировали в Россию. Но теперь по приезду в Китай ввели обязательный двухнедельный карантин за свой счет, поэтому не все по-прежнему рады, что уехали из Уханя", — пояснил россиянин.
По его словам, когда эпидемия в Ухане только начиналась и каждый день в городе фиксировалось несколько тысяч новых заболевших, многие иностранцы были рады эвакуации в свои родные страны. Тогда они не могли и подумать, что коронавирус настигнет их на родине. Теперь же, когда число заболевших в мире превысило количество инфицированных в Китае, а в Ухане это число все ближе и ближе к нулю, многие эвакуированные хотели бы вернуться.
Сам Станислав, с его слов, "ни разу не пожалел, что отказался от эвакуации". "Когда в Китае начало все потихоньку сходить на нет, повседневная жизнь в Ухане заметно улучшилась", — отметил россиянин. "В дополнение ко всему резко улучшилась погода: уханьская весна — это всегда тепло, солнце. Конечно, хочется выйти на прогулку, но о том, что я не уехал отсюда, не пожалел ни разу", — признался он.
Восемь недель
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. При этом, как указал он, следующие восемь недель будут для страны критическими.
О "восьми неделях" заявляла и Бельгия: министр здравоохранения Мэгги де Блок в воскресенье сказала, что коронавирус в стране будет распространяться еще около восьми недель.
Что касается Уханя, то восемь недель в эпицентре вспышки коронавируса уже позади. Действительно ли они были решающими и удалось ли Китаю за два месяца подавить вспышку COVID-19, утверждать пока сложно. Публикуемые на ежедневной основе Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР цифры по коронавирусу обнадеживают, однако бывают дни, когда статистика по новым случаям заражения вновь "скачет", что заставляет быть начеку.
"Блокировка" Уханя потихоньку спадает, однако в памяти уханьцев и китайского народа это время останется надолго. Более того, еще только предстоит оценить, насколько "драконовскими" оказались эти ограничительные меры по отношению к местному населению, экономике региона и мира в целом.
Зоя Русинова