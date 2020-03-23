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Распространение коронавируса нового типа

Власти Узбекистана с 24 марта закрывают Ташкент для въезда любого транспорта

Запрет не касается грузовых автомобилей и граждан, имеющих постоянную прописку в столице Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 марта. /ТАСС/. Специальная республиканская комиссия по предотвращению распространения коронавируса приняла решение с 24 марта временно запретить въезд в столицу Узбекистана любых транспортных средств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минтранса республики.

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"Согласно решению комиссии, с 00:01 24 марта временно ограничат движение любого транспорта из Каракалпакстана и областей в город Ташкент, а также из Ташкента в Каракалпакстан и области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что запрет не касается грузовых автомобилей и граждан, имеющих постоянную прописку в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что спецкомиссия приняла решение ограничить с 24 марта движение из Ташкента и обратно только для общественного транспорта.

15 марта у жительницы Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом. В этот же день правительство объявило карантин во всех детсадах и образовательных учреждениях, отменило массовые мероприятие по празднованию Навруза и приняло решение о приостановке транспортного сообщения со всеми странами. 22 марта была приостановлена деятельность всех развлекательных заведений и предприятий общественного питания. На утро понедельника в республике зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Теги
УзбекистанРаспространение коронавируса нового типа
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