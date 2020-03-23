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Распространение коронавируса нового типа

Власти Чехии допустили, что границы Европы могут быть закрыты в течение еще двух лет

В республике зарегистрировано 1120 случаев заболевания коронавирусом

ПРАГА, 23 марта. /ТАСС/. Границы между европейскими странами могут быть закрыты из-за пандемии коронавируса еще в течение двух лет. Такое мнение высказал в интервью Чешскому телевидению заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Прымула. "Мы должны быть готовы к тому, что ситуация в других европейских странах не будет благоприятной. Это будет длится месяцы, может быть до двух лет", - отметил он.

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Его точку зрения разделил и глава чешского Минздрава Адам Войтех, опасающийся возможной второй и даже третьей волны пандемии коронавируса. "Речь идет о том, чтобы у нас не было второй или третьей волны эпидемии, чтобы из таких государств как Италия, Франция, Испания или Германия люди не стали завозить коронавирус", - заявил он.

Отпуск в этом году жителям Чехии придется проводить в своей стране, не выезжая за границу, считает Роман Прымула.

С 1 марта в республике было зарегистрировано 1120 случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье в Праге в больничном комплексе "На Буловце" умер зараженный коронавирусом пациент, которому было 95 лет, этот случай стал первым летальным исходом в стране.

Теги
ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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