Reuters: ЕС согласовал начало переговоров о приеме Албании и Северной Македонии

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения о начале переговоров о приеме в сообщество Албании и Северной Македонии, официальное решение об этом может быть принято уже на этой неделе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в институтах ЕС.

Главные оппоненты начала переговоров - Франция и Нидерланды - уже поддержали это решение, которое пока блокирует последняя из 27 стран ЕС - Греция, однако, по данным источников агентства, институты ЕС близки к достижению соглашения и с ней.

По информации Reuters, уже подготовлен проект решения Совета ЕС по этому вопросу и, если ни одна из 27 стран ЕС не будет возражать, оно будет официально утверждено на этой неделе.

В начале этого года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если раньше начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, процесс был совершенно необратимым, то сейчас Евросоюз получил легальное право останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать переговорный процесс по отдельным направлениям в случае неудовлетворительных результатов. Внесение этих изменений в порядок переговорного процесса позволило получить согласие Франции и Нидерландов на начало переговоров с Албанией и Северной Македонией.

Совет ЕС не смог достичь консенсуса по началу переговоров с этими странами 15 октября прошлого года, а впоследствии решение этого вопроса также не было достигнуто на саммите ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия ранее уже рекомендовала запустить эти переговоры.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго откладывать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной. Например, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество до сих пор.