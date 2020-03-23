США будут учитывать позицию Абэ при принятии решения об участии в Олимпиаде

ТАСС, 23 марта. Решение об участии американских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио будет приниматься в том числе с учетом мнения главы японского правительства Синдзо Абэ. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Мы будем ориентироваться на пожелания премьер-министра Японии Абэ, большого друга Соединенных Штатов и человека, проделавшего замечательную работу по подготовке к Олимпиаде, в вопросе участия в Олимпийских играх в Японии. Он примет подходящее решение", - отметил глава Белого дома.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить свою сборную в Токио.

Ранее в понедельник Абэ указал, что вариант с переносом летней Олимпиады возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.