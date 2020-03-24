Война в условиях пандемии. Коронавирус может стать катастрофой для Ливии, Сирии и Йемена

Пока в одних странах из-за эпидемии вводят карантин и отменяют массовые мероприятия, в других продолжаются военные действия.
Распространение COVID-19 стало еще одним вызовом для регионов, которые и без того страдают от непрекращающихся конфликтов. Но даже в таких условиях местные власти пытаются принимать меры для сдерживания заболевания. Рассказываем, как охваченные войнами Ливия, Сирия и Йемен живут в условиях пандемии.
Ливия принимает меры
Ситуация с вирусом в Ливии выглядит подозрительно спокойно. Пока там не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Несмотря на это, власти принимают жесткие меры для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Причем усилия прилагают обе стороны конфликта: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и его противники — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующего на востоке страны и поддерживаемого Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Режим чрезвычайного положения по всей стране объявили еще 14 марта. Выступая по национальному телевидению, Сарадж сообщил, что его кабинет выделил 500 млн ливийских динаров ($360,54 млн) на борьбу с коронавирусом. Кроме того, с 16 марта страна закрыла все сухопутные, воздушные и морские границы на три недели. В Ливии не работают учебные заведения, отменены все культурные и спортивные мероприятия, закрыты залы для проведения свадеб и торжеств, в мечетях отменены молитвы.
Между тем правительство на востоке Ливии ввело свой план по смягчению последствий распространения вируса. Он тоже касается закрытия границ и создания собственной лаборатории для выявления вируса. Это позволит сэкономить время и не отправлять образцы тестов в Триполи.
Кроме того, глава МВД временного правительства Ибрагим Бушнаф распорядился со среды ввести 12-часовой комендантский час — с шести вечера до шести утра. Исключение распространяется на машины скорой помощи и транспорт надзорных органов. Оба ливийских "правительства" ранее заявляли, что анализы семи больных из разных частей страны, у которых подозревали коронавирус, оказались отрицательными.
Ситуацию осложняет фактическое состояние войны, в котором находятся конфликтующие стороны. К тому же в стране действуют иностранные наемники, которые вполне могут стать переносчиками инфекции. Другую опасность представляют примерно 50 тыс. беженцев и мигрантов, надеющихся пересечь Средиземное море и попасть в Европу.
Ранее глава ООН Антонио Гутерриш призвал силы ПНС и ЛНА соблюдать перемирие, срыв которого грозит боями за Триполи.
"Учитывая и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Ливии и возможное влияние пандемии COVID-19, генеральный секретарь призывает стороны объединить усилия для устранения угрозы и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи по всей стране", — отмечается в заявлении главы ООН.
Первый случай в Сирии
О первом случае заражения в Сирии официально стало известно лишь 22 марта. Долгое время власти страны сообщали, что в республике нет больных. Между тем в соседнем Иране число погибших перевалило за 1,5 тыс. В Пакистане по крайней мере восемь случаев заражения были связаны с пациентами, прибывшими из арабской республики.
Оценить ситуацию в отдельных регионах страны трудно. Например, в неподконтрольной провинции Идлиб, где с декабря по март продолжались активные боевые действия. Наиболее опасно ситуация выглядит в лагерях для вынужденных переселенцев. У беженцев не всегда есть возможность банально поддерживать гигиену, не говоря уже о квалифицированной медицинской помощи.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает план реагирования для идлибской территории. Он включает в себя осмотр людей на пунктах пересечения границы, распространение защитных средств и обучение медработников. Три больницы на северо-западе Сирии оснастят аппаратами для вентиляции легких, а другие обустроят для оказания помощи потенциальным пациентам с коронавирусом. ВОЗ указывает на высокий риск ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Как отмечают в организации, из-за девятилетней гражданской войны только 50% государственных сирийских больниц функционируют в полном объеме.
Что касается официального Дамаска, то власти активно принимают профилактические меры. Назначенные на 13 апреля парламентские выборы в Сирии перенесли на май. Кроме того, с 14 марта правительство отменило занятия в школах, техникумах и университетах и перевело госучреждения на сокращенный режим работы. Закрытыми остаются рестораны, спортивные залы и другие места массового скопления людей. Как заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, система здравоохранения республики находится в состоянии повышенной готовности, но испытывает проблемы из-за международных экономических санкций.
Йемен на замке
Ситуацию в Йемене, где за пять лет гражданской войны погибло более 100 тыс. человек, не раз называли крупнейшим гуманитарным кризисом современности. Массированные бомбардировки саудовской коалиции, продовольственный кризис и эпидемия холеры превратили страну в зону отчуждения.
Нападения на больницы и другие объекты инфраструктуры сделали йеменскую систему здравоохранения неспособной предотвратить даже обычные заболевания. По данным ООН, только 51% ливийских медицинских центров "остаются полностью функциональными". ВОЗ определила только два учреждения во всей 29-миллионной стране, где могут быть организованы карантин и диагностики коронавируса. И это при условии наличия электричества, с чем в Йемене тоже большие проблемы.
Даже до войны страна сильно зависела от иностранных медработников, но с начала боевых действий большинство из них уехали за рубеж. Кроме того, Йемен находится в морской блокаде, что сказывается на доступе к гуманитарной помощи, медикаментам и медицинскому оборудованию.
Как и в случае с Ливией, официальные власти пока не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Они связывают это с тем, что страна и так практически на замке из-за долгой войны и блокады. Исключения составляют лишь рейсы ООН. Однако и правительственные силы, и противостоящие им мятежники-хуситы начали принимать меры для замедления возможного распространения вируса. Международно признанное правительство Йемена отменило все рейсы из страны на две недели и распорядилось закрыть школы на одну неделю. Всех прибывающих путешественников помещают на карантин.
В провинциях, контролируемых хуситами, где проживает большая часть населения, ополченцы отменили рейсы ООН из Саны и обратно, а также закрыли школы и отправили на домашнюю работу 80% гражданских служащих.
"В то время, когда мир борется с пандемией, стороны конфликта должны прекратить противостояние друг с другом и убедиться в том, что мирное население не столкнется с еще большими бедами, чем те, которые и так выпали на их долю", — заявил специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс.
Надежды на перемирие
Ситуация остается непростой не только в Сирии, Ливии и Йемене, но и в других государствах с нерешенными конфликтами. Например в Афганистане, где подтвердили первую смерть от коронавируса, а общее число зараженных составило 40 человек. Или в Палестине, где местные власти зафиксировали первые два случая заражения.
Отказ воюющих сторон объявить перемирие хотя бы на несколько месяцев грозит стать настоящей катастрофой для этих стран. Заразиться рискует любой независимо от военных преимуществ и политических успехов. Кроме того, боевые действия во время эпидемии могут полностью заморозить всякую иностранную помощь. Без нее враждующие лагеря останутся один на один с эпидемией и вряд ли смогут преодолеть ее малыми жертвами. Дипломаты ООН настаивают, что их усилия по мониторингу региональных кризисов и конфликтов будут продолжаться.
"Мы намерены сделать все, чтобы Совбез играл основную роль в поддержании глобального мира и безопасности", — написал в Twitter временный посол Великобритании в ООН Джонатан Аллен.
"COVID-19 — глобальный вызов для всех, но мы не забыли о Сирии, Ливии, Йемене", — подчеркнул он.
Однако пока заседания международной организации отменены, а страны ООН больше заняты не международными вопросами, а разрешением локальных кризисов, связанных с пандемией.
Дмитрий Беляев