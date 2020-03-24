Война в условиях пандемии. Коронавирус может стать катастрофой для Ливии, Сирии и Йемена

Пока в одних странах из-за эпидемии вводят карантин и отменяют массовые мероприятия, в других продолжаются военные действия. Распространение COVID-19 стало еще одним вызовом для регионов, которые и без того страдают от непрекращающихся конфликтов. Но даже в таких условиях местные власти пытаются принимать меры для сдерживания заболевания. Рассказываем, как охваченные войнами Ливия, Сирия и Йемен живут в условиях пандемии. Ливия принимает меры Ситуация с вирусом в Ливии выглядит подозрительно спокойно. Пока там не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Несмотря на это, власти принимают жесткие меры для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Причем усилия прилагают обе стороны конфликта: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и его противники — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующего на востоке страны и поддерживаемого Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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Режим чрезвычайного положения по всей стране объявили еще 14 марта. Выступая по национальному телевидению, Сарадж сообщил, что его кабинет выделил 500 млн ливийских динаров ($360,54 млн) на борьбу с коронавирусом. Кроме того, с 16 марта страна закрыла все сухопутные, воздушные и морские границы на три недели. В Ливии не работают учебные заведения, отменены все культурные и спортивные мероприятия, закрыты залы для проведения свадеб и торжеств, в мечетях отменены молитвы. Между тем правительство на востоке Ливии ввело свой план по смягчению последствий распространения вируса. Он тоже касается закрытия границ и создания собственной лаборатории для выявления вируса. Это позволит сэкономить время и не отправлять образцы тестов в Триполи. Кроме того, глава МВД временного правительства Ибрагим Бушнаф распорядился со среды ввести 12-часовой комендантский час — с шести вечера до шести утра. Исключение распространяется на машины скорой помощи и транспорт надзорных органов. Оба ливийских "правительства" ранее заявляли, что анализы семи больных из разных частей страны, у которых подозревали коронавирус, оказались отрицательными. Ситуацию осложняет фактическое состояние войны, в котором находятся конфликтующие стороны. К тому же в стране действуют иностранные наемники, которые вполне могут стать переносчиками инфекции. Другую опасность представляют примерно 50 тыс. беженцев и мигрантов, надеющихся пересечь Средиземное море и попасть в Европу.

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Ранее глава ООН Антонио Гутерриш призвал силы ПНС и ЛНА соблюдать перемирие, срыв которого грозит боями за Триполи. "Учитывая и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Ливии и возможное влияние пандемии COVID-19, генеральный секретарь призывает стороны объединить усилия для устранения угрозы и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи по всей стране", — отмечается в заявлении главы ООН. Первый случай в Сирии О первом случае заражения в Сирии официально стало известно лишь 22 марта. Долгое время власти страны сообщали, что в республике нет больных. Между тем в соседнем Иране число погибших перевалило за 1,5 тыс. В Пакистане по крайней мере восемь случаев заражения были связаны с пациентами, прибывшими из арабской республики. Оценить ситуацию в отдельных регионах страны трудно. Например, в неподконтрольной провинции Идлиб, где с декабря по март продолжались активные боевые действия. Наиболее опасно ситуация выглядит в лагерях для вынужденных переселенцев. У беженцев не всегда есть возможность банально поддерживать гигиену, не говоря уже о квалифицированной медицинской помощи.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает план реагирования для идлибской территории. Он включает в себя осмотр людей на пунктах пересечения границы, распространение защитных средств и обучение медработников. Три больницы на северо-западе Сирии оснастят аппаратами для вентиляции легких, а другие обустроят для оказания помощи потенциальным пациентам с коронавирусом. ВОЗ указывает на высокий риск ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Как отмечают в организации, из-за девятилетней гражданской войны только 50% государственных сирийских больниц функционируют в полном объеме. Что касается официального Дамаска, то власти активно принимают профилактические меры. Назначенные на 13 апреля парламентские выборы в Сирии перенесли на май. Кроме того, с 14 марта правительство отменило занятия в школах, техникумах и университетах и перевело госучреждения на сокращенный режим работы. Закрытыми остаются рестораны, спортивные залы и другие места массового скопления людей. Как заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад, система здравоохранения республики находится в состоянии повышенной готовности, но испытывает проблемы из-за международных экономических санкций. Йемен на замке Ситуацию в Йемене, где за пять лет гражданской войны погибло более 100 тыс. человек, не раз называли крупнейшим гуманитарным кризисом современности. Массированные бомбардировки саудовской коалиции, продовольственный кризис и эпидемия холеры превратили страну в зону отчуждения. Нападения на больницы и другие объекты инфраструктуры сделали йеменскую систему здравоохранения неспособной предотвратить даже обычные заболевания. По данным ООН, только 51% ливийских медицинских центров "остаются полностью функциональными". ВОЗ определила только два учреждения во всей 29-миллионной стране, где могут быть организованы карантин и диагностики коронавируса. И это при условии наличия электричества, с чем в Йемене тоже большие проблемы.

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Даже до войны страна сильно зависела от иностранных медработников, но с начала боевых действий большинство из них уехали за рубеж. Кроме того, Йемен находится в морской блокаде, что сказывается на доступе к гуманитарной помощи, медикаментам и медицинскому оборудованию. Как и в случае с Ливией, официальные власти пока не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Они связывают это с тем, что страна и так практически на замке из-за долгой войны и блокады. Исключения составляют лишь рейсы ООН. Однако и правительственные силы, и противостоящие им мятежники-хуситы начали принимать меры для замедления возможного распространения вируса. Международно признанное правительство Йемена отменило все рейсы из страны на две недели и распорядилось закрыть школы на одну неделю. Всех прибывающих путешественников помещают на карантин. В провинциях, контролируемых хуситами, где проживает большая часть населения, ополченцы отменили рейсы ООН из Саны и обратно, а также закрыли школы и отправили на домашнюю работу 80% гражданских служащих. "В то время, когда мир борется с пандемией, стороны конфликта должны прекратить противостояние друг с другом и убедиться в том, что мирное население не столкнется с еще большими бедами, чем те, которые и так выпали на их долю", — заявил специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс. Надежды на перемирие Ситуация остается непростой не только в Сирии, Ливии и Йемене, но и в других государствах с нерешенными конфликтами. Например в Афганистане, где подтвердили первую смерть от коронавируса, а общее число зараженных составило 40 человек. Или в Палестине, где местные власти зафиксировали первые два случая заражения.

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