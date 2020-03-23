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Шойгу по поручению Путина провел в Сирии переговоры с Асадом

Стороны обсудили вопросы прекращения огня в Идлибе, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также аспекты военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом республики Башаром Асадом. Об этом сообщили в понедельник журналистам в российском военном ведомстве.

"В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками", - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что стороны также коснулись темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики.

В ведомстве отметили, что в полете в воздушном пространстве Сирии безопасность самолета министра обороны обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

В прошлый раз Шойгу посещал Дамаск 19 марта 2019. Тогда в Минобороны сообщали, что министр передал Асаду послание от Путина, при этом его содержание в министерстве раскрывать не стали.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссияАсад, Башар Хафез
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