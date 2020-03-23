ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. Пандемия коронавируса усиливается, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тыс. случаев COVID-19. Пандемия ускоряется", - отметил он.

Гебрейесус также обратил внимание на дефицит медицинских защитных средств, призвав к "политической координации на глобальном уровне". "На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран "двадцатки". Среди прочих вопросов я попрошу их работать вместе в целях увеличения производства, избегать запретов на экспорт и обеспечить равенство в распределении на основе потребностей", - сказал он.