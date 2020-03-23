Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире из-за угрозы коронавируса

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса. Соответствующее специальное заявление он сделал в понедельник во время видеоконференции с журналистами, аккредитованными при всемирной организации.

"Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира, - подчеркнул Гутерриш. - Пришло время поставить заслон на пути вооруженных конфликтов и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни". "Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, заставьте пушки замолчать, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары", - говорится в обращении генсека ООН.

Он выразил уверенность, что как можно скорее "следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире". "Это начинается с прекращения боевых действий во всем мире. Сейчас", - добавил он. По словам Гутерриша, прекращение огня позволит "создать гуманитарные коридоры для доставки жизненно необходимой помощи и дать надежду тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции". "Наша человеческая семья нуждается в этом сейчас больше, чем когда-либо", - заключил он.

Генсек подчеркнул в ходе видеоконференции с журналистами, аккредитованными при всемирной организации, что ООН предпринимает все действия, чтобы воплотить в жизнь призыв организации к глобальному прекращению огня. "Я обращаюсь со своим глобальным призывом сейчас, спецпредставители сейчас будут работать со сторонами конфликта, чтобы попробовать убедиться, что к этому глобальному призыву не только прислушаются, но он также приведет к конкретным действиям - перерыву в военных действиях, а также создаст условия для того, чтобы реакция на распространение вируса была более эффективной", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Послание G20

ООН обратится к донорам с просьбой о выделении $2 млрд для гуманитарного ответа на угрозу распространения нового коронавируса. "В среду мы выпустим гуманитарный план, в него будет включен призыв к выделению $2 млрд , чтобы наш гуманитарный ответ был как можно более эффективным", - подчеркнул генсек.

Помимо этого, Гутерриш направил лидерам G20 послание с призывом к усилению координации в борьбе с распространением коронавируса в мире. "Я только что отправил письмо всем лидерам G20, - проинформировал генсек. - Я думаю, абсолютно ясно, что нам нужна гораздо большая координация в подавлении заболевания. Нам нужна уверенность в том, что не только развитые государства могут бороться с ним, но что мы можем поддержать развивающиеся страны".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.